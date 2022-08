Congelado en el horror: notas desde el interior del lugar de la masacre de la escuela de Parkland

En el suelo hay una agenda del curso escolar 2017-2018 tirada. Hay marcas de sangre donde murieron Dworet y Ramsay. Su sangre recubre un libro llamado “Tell Them We Remember” de Susan Bachrach y “Listen to the Wind” de Greg Mortenson Hay un cartel del Holocausto en un tablón de anuncios con las palabras “nunca olvidaremos”. Un pupitre tenía un enchufe blanco y auriculares encima, indicando la rapidez con la que se desarrolló todo.

La clase de inglés de Brittany Sinitch: aquí no hubo muertos ni heridos, pero aquí es donde Cruz hizo sus primeros disparos. Los libros de texto en los pupitres estaban abiertos en una sección que hablaba de Mercucio. Un oso de peluche de San Valentín estaba en un escritorio. Un póster de fútbol de Stoneman Douglas de 2017 estaba en la pared, una foto del equipo con el lema: Faith Family Football. Una nota rosa deseando un feliz día de San Valentín estaba en un escritorio junto a una hoja de trabajo de la estudiante Sarah Louis. Un vaso de plástico transparente estaba medio lleno en un escritorio, su contenido ahora es un lodo marrón oscuro. Sobre un escritorio se puede leer una tarjeta de San Valentín que decía “No solo me gustas, me gustas mucho, mucho”.

