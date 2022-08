Muere a los 84 años Issey Miyake, influyente diseñador de moda japonés

Decidido a no ser etiquetado como el diseñador que escapó de la bomba atómica, no mencionó su traumática infancia hasta 2009, cuando escribió sobre la experiencia en un artículo de opinión en apoyo del desarme nuclear, publicado en The New York Times.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.