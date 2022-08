La FIFA adelanta un día el comienzo del Mundial de Qatar para que juegue el anfitrión

Originalmente, la ceremonia inaugural iba a realizarse precisamente antes del encuentro entre Qatar y Ecuador, el lunes 21 de noviembre, previsto para las 11 hora ET en el Estadio Al Bayt, que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. Sin embargo, según el calendario original, antes de ese juego estaba programado el partido entre Senegal y Países Bajos (Grupa A, 1 p.m. hora local, 5 a.m. ET). Ahora Senegal-Países Bajos se jugará a las 7p.m. hora local (11 a.m. ET) del lunes.

