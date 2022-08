Ningún río de Europa está a salvo de la actual sequía: el caso de los cruceros fluviales y el turismo

No obstante, no canceles tu viaje todavía. El río todavía “se ve grande y majestuoso, en realidad no da la imagen de un río seco”, dice ella. Por ahora, son los lugareños quienes pueden notar la diferencia.

¿Tienes un crucero por el Rin reservado para este año? No cancele, dice, puede ser penalizado. Solo trata de ir con la corriente. Pero si aún no has reservado y quieres viajar este año, sugiere buscar alternativas como el Sena o el Duero.

