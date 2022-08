Moderna demanda a Pfizer por incumplimiento de patentes de ARNm en vacuna contra el covid-19

“De acuerdo a su compromiso con el acceso global equitativo, en octubre de 2020, Moderna prometió que no haría cumplir sus patentes relacionadas con el covid-19 mientras continuara la pandemia. En marzo de 2022, cuando la lucha colectiva contra el covid-19 entró a una nueva fase y el suministro de vacunas ya no era una barrera de acceso en muchas partes del mundo, Moderna actualizó su compromiso. Dejó claro que si bien nunca haría cumplir sus patentes para ninguna vacuna contra el covid-19 utilizada en los 92 países de ingresos bajos y medios en el Compromiso de Mercado Avanzado de GAVI COVAX (AMC 92), Moderna esperaba que compañías como Pfizer y BioNTech respetaran sus derechos de propiedad intelectual y consideraría una licencia comercialmente razonable en caso de que soliciten una para otros mercados. Pfizer y BioNTech no lo han hecho”, dice el comunicado de Moderna.

