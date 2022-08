Una mujer de Louisiana que alega que se le negó el aborto tras un diagnóstico mortal del feto dice que “no debería ocurrirle a ninguna otra mujer”

“Los médicos me dijeron que mi bebé moriría poco después de nacer”, afirmó Davis. “Me dijeron que debía interrumpir el embarazo. Debido a la prohibición del aborto en el estado de Louisiana, no pueden realizar el procedimiento. Básicamente, me dijeron que tenía que continuar el embarazo para enterrarlo. Parecían confundidos sobre la ley y temerosos de lo que les pasaría si realizaban un aborto criminal, según la ley”.

