Se espera que la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica visite Zaporiyia en los “próximos días”

El Ministerio de Defensa ruso dijo este domingo que golpeó la planta de Motor Sich en Zaporiyia, donde se reparan helicópteros militares ucranianos. Los funcionarios ucranianos no han comentado sobre esta afirmación y Ucrania no comenta sobre pérdidas militares. CNN no puede verificar de forma independiente esta afirmación.

