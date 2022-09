Los Foo Fighters rindieron homenaje al baterista Taylor Hawkins en un emotivo concierto en Londres

Algunos de los nombres más importantes de la música acudieron a honrar a Hawkins, entre los que se incluyen Roger Taylor y Brian May de Queen, Rush, el cantante de AC/DC Brian Johnson y Nile Rodgers. Chrissie Hynde de The Pretenders, la estrella del pop Kesha, la sensación de Eurovisión Sam Ryder y el líder de The Darkness, Justin Hawkins, también se unieron a la celebración.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.