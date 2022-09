Boric busca armar otra Convención Constitucional: ¿puede hacerlo? ¿Cómo sería el camino para cambiar la carta magna?

La conformación de la convención ha sido precisamente uno de los puntos bajo escrutinio. Al respecto, Vallejo admitió que “hay una ciudadanía que a lo mejor no tenía un espacio para expresarse pero tenía opinión” y que no se vio representada en la convención como, “probablemente”, tampoco en Congreso y otras instituciones (al mismo tiempo, hablando de una nueva convención afirmó que “la paridad llegó para quedarse” y que no era un punto en el que se pudieran admitir retrocesos).

El experto explicó que, si bien cualquier legislador puede tener esta iniciativa, lo más lógico sería que el presidente presentara al Congreso una propuesta y que una cuestión fundamental en el marco de la situación política es la negociación previa con los partidos. “El presidente no debiese mandar nada al Congreso que no haya conversado con todos los partidos, incluido la oposición, porque la situación política del presidente hoy día quedó bastante debilitada” y no puede exponerse a que los parlamentarios le rechacen su fórmula, opinó Áviles, el mismo día en que Boric anunció una serie de cambios a su gabinete.

