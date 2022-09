DeSantis promete que Florida transportará más inmigrantes desde la frontera a otros estados

El presupuesto estatal que DeSantis firmó este año asignó US$ 12 millones para trasladar a “extranjeros no autorizados”, pero especificaba que la intención era transportar a las personas “de este estado”. Consultado por esa disposición, DeSantis la desestimó como una cuestión semántica porque muchos inmigrantes terminan en Florida, pero no se trasladan allí en grupos lo suficientemente grandes como para interceptarlos.

