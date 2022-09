Nuestras mascotas son parte del problema climático. Estos consejos pueden ayudarte a minimizar su huella de carbono

(CNN) — Nuestros amigos de cuatro patas no conducen vehículos todoterreno que consumen mucha gasolina ni utilizan electrodomésticos que chupan energía, pero eso no significa que no tengan un impacto climático. De hecho, los investigadores han demostrado que las mascotas desempeñan un papel importante en la crisis climática.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.