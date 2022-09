Estas fotografías muestran animales no vistos en la naturaleza en décadas

Si te sientes impotente o abrumado por estos problemas medioambientales, debes saber que no es demasiado tarde para empezar a hacer cambios para construir un futuro mejor, según Schlossman. “Todo lo que ocurrió ayer o en los días anteriores ya no existe”, dijo. “La ecoansiedad no mejora las cosas; solo tenemos que levantarnos y luchar más”.

En la imagen, la portada de “Extinction: Our Fragile Relationship With Life on Earth”. Crédito: Marc Schlossman

La experiencia llevó a Schlossman, que se dedica a la fotografía medioambiental y de viajes, a preguntarse por qué la pérdida de biodiversidad se estaba produciendo tan rápidamente, si era demasiado tarde para hacer algo al respecto y, en caso contrario, qué se podía hacer. Lo que descubrió se convirtió en parte de su nuevo libro de fotografía, “Extinction: Our Fragile Relationship With Life on Earth”.

