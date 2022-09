¿Cómo me registro para votar en las próximas elecciones de Estados Unidos? Requisitos y plazos

Arizona Puedes registrarte en línea a través de esta página. Puedes descargar una solicitud a través de este link o solicitar al condado que te la envíe y mandarla por correo a la oficina de registro del condado. Puedes completar la solicitud en persona en esa oficina. Para procesar la solicitud, el estado te pide la información de tu licencia de conducir o del número de tarjeta de identificación estatal. Si no tienes ninguno de los dos, el sistema te solicita poner tu número de seguridad social. Plazos para el registro en Arizona La fecha límite para el registro en línea y en persona es el 11 de octubre. Si te registras por correo, el sello debe ser previo a ese día. Nuevo México Puedes registrarte en líneaa través de esta página. También puedes conseguir en línea un formulario para enviarlo a la Oficina del Secretario de Estado de Nuevo México o a la Oficina del Secretario del Condado local. Plazos para el registro en Nuevo México Puedes registrarte en línea hasta el 11 de octubre. Si lo haces por correo, el matasello debe ser previo a ese día. El registro en persona, mientras tanto, puede hacerse hasta la fecha de las elecciones, el martes 8 de noviembre. Puedes confirmar el estatus de tu registro en esta página. Importante: completar la solicitud es el primer paso En todos los casos que recuerda que completar la solicitud no implica que estés registrado, el proceso no es automático. Las oficinas locales revisan la información, por lo que debes esperar una comunicación que te confirme que el registro se completó exitosamente. También es posible que te contacten para pedirte información extra o que, si no cumples con los requisitos, te nieguen la solicitud de registro.

