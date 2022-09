Donald Trump casi despide a Jared e Ivanka por medio de un tuit, según un nuevo libro

Algunos del círculo íntimo de Trump, como Kushner, evitaron enfrentarse a él. Pero Trump no quiso escuchar a los que decían que había perdido. La asesora de la Casa Blanca Hope Hicks le dijo a Trump que no había visto ninguna prueba de fraude generalizado. “Te equivocas”, respondió Trump, según Haberman, con la esperanza de asustar a los demás para que no estuvieran de acuerdo con ella.

En “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, Haberman relata el caos de la Casa Blanca de Trump, con nuevos detalles sobre cómo Trump se resistió a denunciar a los supremacistas blancos y dio poca importancia al deterioro de la salud de la jueza Ruth Bader Ginsburg antes de que su muerte en 2020 le diera un tercer juez en la Corte Suprema.

