Inicia proceso de condonación de deuda por préstamos estudiantiles en EE.UU.

El portavoz de la Casa Blanca, Abdullah Hasan, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que “la demanda carece de fundamento por una sencilla razón: no se obligará a nadie a obtener un alivio de la deuda. Cualquiera que no quiera el alivio de la deuda puede optar por no hacerlo”.

Mientras que algunos partidarios aplaudieron la decisión, los progresistas dicen que no fue suficiente y algunos economistas demócratas advirtieron que podría empeorar la inflación, pero otros economistas dicen que el impacto combinado será mínimo en la economía en general, mientras que los republicanos dicen que es injusto y costoso. La Oficina Presupuestaria del Congreso, no partidista, dijo en un informe el lunes que la condonación podría tener un costo de US$ 400.000 millones, pero señaló que esas estimaciones son todavía “muy inciertas”.

En agosto, el presidente Joe Biden anunció su decisión de condonar hasta US$ 10.000 de la deuda por préstamos estudiantiles para las personas que ganen menos de US$ 125.000 al año o hasta US$ 20.000 para quienes cumplan los requisitos y que también sean beneficiarios de la beca Pell.

