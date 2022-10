La lista de los mejores bares del mundo de 2022 ya está aquí y hay varios de Latinoamérica

Alexandra Ferguson

(CNN) — Londres y Nueva York, háganse a un lado. Hay una nueva capital de la coctelería cosmopolita: Barcelona es el hogar de Paradiso, el bar recién coronado como el mejor del mundo.

Por primera vez desde que se creó la lista de los 50 mejores bares del mundo en 2009, un bar de fuera de Nueva York o Londres se llevó el primer lugar.

Paradiso, de los propietarios Giacomo Giannotti y Margarita Sader, es un bar clandestino de estilo mediterráneo, al que se entra por la puerta del congelador del Pastrami Bar en el moderno barrio del Born de Barcelona. El bar ascendió desde el número 3 en 2021.

Paradiso, en Barcelona, es el bar número 1 de la lista World’s 50 Best Bars en 2022 y el ganador del premio al mejor bar de Europa.

“Es un gran honor ganar y una gran responsabilidad. Trabajaremos duro para estar a la altura de ser los mejores y mantener nuestros principios. Nuestros cócteles tratan de impulsar la creatividad”, dijo Giannotti a 50 Best el martes por la noche.

“Pero todo se reduce al trabajo duro. Cuanto más trabajas, más descubres y más creativo puedes ser. Lo celebraremos y luego volveremos al bar a hacer lo que hacemos”.

Los ganadores de los 50 Best se anunciaron este martes por la noche en Barcelona, la primera vez que la ceremonia se celebra fuera de Londres.

La vibrante ciudad catalana alberga tres de los 10 mejores bares de la lista de 2022. Sips ha sido el bar que más ha subido este año, pasando del puesto 37 en 2021 al 3 este año. Two Schmucks se situó en el nº 7.

Cuatro bares de España entraron al top 50: el Salmon Guru de Madrid fue el número 15.

Italia también ha tenido una gran presencia en la lista de los 50 mejores bares de 2022, con bares en Roma, Florencia, Milán y Nápoles. El recién llegado L’Antiquario Napoli obtuvo el número 46, situando a la ciudad sureña de Nápoles entre los 50 primeros por primera vez.

Florencia también aparece por primera vez en la lista, al igual que la capital de Portugal, Lisboa.

Aunque Londres fue desplazada del primer lugar, la ciudad sigue siendo uno de los principales destinos de cócteles del mundo. Cinco bares londinenses figuran en la lista, entre ellos el The Connaught Bar, que ha dejado de ser el número 1 durante dos años consecutivos y ahora es el número 8.

El londinense Tayēr + Elementary, descrito como “uno de los bares más originales del planeta” por el presentador de la ceremonia de entrega de premios, Mark Sansom, mantuvo su puesto número 2 desde 2021.

Europa dominó con más bares top que cualquier otra región.

La lista es el resultado de los votos de 650 camareros y propietarios de bares, escritores de bebidas y expertos en cócteles.

Más ganadores

1 de 10 | 1. Paradiso, Barcelona. Escondido detrás de una tienda de pastrami, esta joya de bar es el mejor bar del mundo, según la lista World’s 50 Best Bars de 2022. Crédito: Paradiso 2 de 10 | 2. Tayēr + Elementary, Londres. El bar número 2 del mundo por segundo año consecutivo, este es “uno de los bares más originales del planeta”, dijo Mark Sansom de 50 Best. Crédito: Tayēr + Elementary 3 de 10 | 3. Sips, Barcelona. Sips es uno de los tres bares barceloneses que han entrado en el top 10 de la lista en 2022. La ceremonia de entrega de premios de este año se celebró en la ciudad, la primera vez que se celebra fuera de Londres. Crédito: Sips 4 de 10 | 4. Licorería Limantour, Ciudad de México. En el número 4, este lugar es el Mejor Bar de Norteamérica. También se ha ganado el premio Leyenda de la Lista por su presencia en nueve ediciones consecutivas de la misma. Crédito: Licorería Limantour 5 de 10 | 5. Little Red Door, París. Ganador del Premio al Bar Sostenible, Little Red Door es el único bar parisino de la lista. Crédito: Little Red Door 6 de 10 | 6. Double Chicken Please, Nueva York. Este bar neoyorquino aparece por primera vez en la lista en el número 6, obteniendo el premio a la mejor novedad. Crédito: Double Chicken Please 7 de 10 | 7. Two Schmucks, Barcelona. La tercera entrada de Barcelona en el top 10, Two Schmucks tiene una “curry colada” que, según Sansom, “creo que es uno de los mejores cócteles que he bebido”. Crédito: Two Schmucks 8 de 10 | 8. The Connaught Bar, Londres. Después de dos años consecutivos en el número 1, este elegante bar de hotel londinense bajó al número 8 para 2022. Crédito: The Connaught Bar 9 de 10 | 9. Katana Kitten, Nueva York. Nueva York es la ciudad con más bares en el top 50. El Katana Kitchen, nº 9, es uno de los seis bares neoyorquinos de la lista. Crédito: Katana Kitten 10 de 10 | 10. Alquímico, Cartagena. Alquímico, el único bar de Colombia entre los 50 primeros, ha ganado el título de mejor bar de Sudamérica. Crédito: Alquímico

end div.modal

Nueva York se recuperó de un desempeño poco deslumbrante en 2021, para convertirse en la ciudad con más bares en la lista de 2022. Nueva York alberga seis bares entre los 50 primeros, entre ellos Double Chicken Please en el número 6 y Katana Kitten en el 9.

Double Chicken Please ganó el premio a la mejor entrada nueva por su fuerte debut. Sansom, que es el director de contenidos de The World’s 50 Best Bars, dijo a CNN Travel que el bar tiene “una cocina casi de grado Michelin”, un ejemplo del creciente énfasis en los alimentos en los principales bares del mundo.

En Singapur, el No. 33 Manhattan también hace “comida de bar muy, muy elevada”, dijo Sansom.

La Ciudad de México es otra de las capitales norteamericanas de la coctelería, con cuatro bares entre los 50 primeros, incluido el número 4, Licorería Limantour, ganador del premio al mejor bar de Norteamérica.

El Alquímico de Cartagena es el mejor bar de Sudamérica, en el número 10. Hay tres bares de Buenos Aires en la lista, así como uno de Lima.

En Asia, Singapur, Bangkok y Hong Kong tienen dos bares entre los 50 primeros. En el número 12, el Jigger & Pony de Singapur ganó el premio al mejor bar de Asia.

Dubái tenía tres bares entre los 50 primeros, incluido el número 38, Zuma, ganador del premio al mejor bar de Medio Oriente y África por tercer año consecutivo.

En la India, el Sidecar de Nueva Delhi subió 21 puestos hasta el nº 26.

El mejor bar de Australasia es Maybe Sammy, en Sydney, en el puesto 29.

Los mejores bares del mundo para 2022

Paradiso, Barcelona (Ganador: Mejor Bar de Europa) Tayēr + Elementary, Londres Sips, Barcelona (Ganador: Mejor Bar) Licorería Limantour, Ciudad de México (Ganador: Mejor Bar de Norteamérica, Leyenda de la Lista) Little Red Door, París (Ganador: Premio al Bar Sostenible) Double Chicken Please, Nueva York (Ganador: Premio al mejor bar nuevo) Two Schmucks, Barcelona The Connaught Bar, Londres Katana Kitten, Nueva York Alquímico, Cartegena (Ganador: Mejor Bar de Sudamérica) Handshake Speakeasy, Ciudad de México Jigger & Pony, Singapur (Ganador: Mejor bar de Asia) Hanky-Panky, Ciudad de México (Ganador: Arte de la hospitalidad) Bangkok Social Club, Bangkok (Ganador: Mejor nueva apertura) Salmon Guru, Madrid Drink Kong, Roma Coa, Hong Kong Florería Atlántico, Buenos Aires The Clumsies, Atenas Baba au Rum, Atenas Café La Trova, Miami Attaboy, Nueva York Satan’s Whiskers, Londres Tropic City, Bangkok Kumiko, Chicago

Para ver la lista completa de los 50 mejores, visita el sitio web de World’s 50 Best.

— Maureen O’Hare contribuyó con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.