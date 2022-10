Los latinos tienen una herramienta poderosa para hacer frente al cambio climático: votar

En el recorrido por sus tierras, del Bosque mostró grandes áreas que no han podido cultivar. “Los suelos son buenísimos suelos, están ya preparados para plantar, pero sin agua no podemos plantar cultivos, no podemos producir comida, no hay trabajo”, dijo. Los trabajadores se hacen eco de la situación. “Realmente la situación se está poniendo difícil para nosotros los campesinos”, resume uno de los entrevistados.

“Cuando no sembramos, no hay trabajo. Y cuando no hay agua, no sembramos”, explicó a Arrarás Joe del Bosque, un agricultor de toda la vida que heredó la profesión de su padre, un inmigrante mexicano, y tiene granjas en el valle central de California.

“Al principio la gente como que decía… ‘¿por qué John está tan preocupado de este cambio climático?’”, cuenta. Y muchos decían “pero para qué preocuparse de eso si eso no va a empezar a suceder hasta dentro de medio siglo, dentro de un siglo. No hagamos nada, sigamos con como estamos tratando el planeta, porque no va a importar de todas maneras”. Y lo que ha sucedido es que las predicciones de los científicos se están cumpliendo con mayor rapidez e intensidad de lo previsto.

“Los hispanos son muy receptivos al tema de cuidar al planeta Tierra, se preocupan mucho por eso, les preocupa el cambio climático”, cuenta Morales en diálogo con María Celeste Arrarás de CNN en Español. El problema es que la preocupación no necesariamente se convierte en acción porque hay que atender otras prioridades de la vida diaria. “Si yo tengo que preocuparme por poner comida en la mesa, o poder pagar la renta, pues a veces no me sobra el tiempo para poderme ir a protestar para que protejan el medio ambiente”, razona.

