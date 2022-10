Cuarta jornada de la Champions League: partidos y horarios de Real Madrid, Barcelona, PSG y más

urielblanco

(CNN Español) — A falta de poco más de un mes para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la Champions League 2022/2023 continúa su avance acelerado y ya llega a la segunda mitad de la fase de grupos.

La jornada 4 de grupos de la Champions League se jugará este martes y miércoles, con 16 partidos a disputarse (ocho por día). Serán exactamente los mismos encuentros que se jugaron en la jornada 3, pero con el cambio de las localías.

Entre los encuentros destacados aparece el que disputarán Milan y Chelsea este martes en Italia, mientras que la semana pasada se jugó el mismo encuentro pero en la casa de los ingleses.

Asimismo, el actual campeón Real Madrid repetirá su partido contra Shakhtar Donetsk, que será local en Polonia, mientras que al Barcelona ahora le toca recibir en casa al Inter de Milan. Cabe recordar que la semana pasada los merengues ganaron su encuentro y los culés perdieron.

Vinicius Junior del Real Madrid celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido del grupo F de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk en el Estadio Santiago Bernabéu el 05 de octubre de 2022 en Madrid, España. (Foto de Denis Doyle/Getty Images)

Uno de los datos destacados de la jornada será la ausencia de Lionel Messi en el PSG, que recibe al Benfica de Portugal. La “Pulga” encendió las alarmas no solo en el conjunto parisino, sino también en los aficionados argentinos, luego de una lesión que lo sacó de la cancha durante el encuentro en Portugal de la semana pasada. En principio, es una molestia muscular que al argentino ya lo sacó de los dos últimos encuentro del PSG.

Tras la jornada 3 y ante las puertas de la 4, solamente quedan cinco equipos con paso perfecto en los grupos de Champions League: Napoli, Brujas (el equipo sorpresa del torneo), Bayern Munich, Real Madrid y Manchester City.

Así se jugará la jornada 4 de la fase de grupos de Champions League 2022/2023

Martes 11 de octubre

Copenhague vs. Manchester City – 12:45 pm ET, Grupo G Maccabi Haifa vs. Juventus – 12:45 pm ET, Grupo H Dinamo Zagreb vs. Salzburg – 3:00 pm ET, Grupo E Milan vs. Chelsea – 3:00 pm ET, Grupo E Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid – 3:00 pm ET, Grupo F Celtic vs. Leipzig – 3:00 pm ET, Grupo F Borussia Dortmund vs. Sevilla – 3:00 pm ET, Grupo G PSG vs. Benfica – 3:00 pm ET, Grupo H

Miércoles 12 de octubre

Napoli vs. Ajax – 12:45 pm ET, Grupo A Atlético de Madrid vs. Brujas – 12:45 pm ET, Grupo B Rangers vs. Liverpool – 3:00 pm ET, Grupo A Bayern Leverkusen vs. Porto – 3:00 pm ET, Grupo B Barcelona vs. Inter de Milan – 3:00 pm ET, Grupo C Viktoria Plzeň vs. Bayern Munich – 3:00 pm ET, Grupo C Tottenham vs. Eintracht Frankfurt – 3:00 pm ET, Grupo D Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella – 3:00 pm ET, Grupo D

¿Cuándo se juega el resto de la fase de grupos?

Jornada 5: 25 y 26 de octubre Jornada 6: 1 y 2 de noviembre

Las fases de eliminación directa de la Champions League

Todas las fases de eliminación directa se jugarán en 2023. Estas son las fechas:

Octavos de final: los partidos de ida se juegan el 14, 15, 21 y 22 de febrero; los de vuelta, el 7, 8, 14 y 15 de marzo. Cuartos de final: las idas son el 11 y 12 de abril, mientras que las vueltas se juegan el 18 y 19 de abril. Semifinales: los encuentros de ida se juegan el 9 y 10 de mayo, y los de vuelta son el 16 y 17 de mayo. Final: 10 de junio en en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul.

