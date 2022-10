OPINIÓN | Lula en Brasil y la soledad del intolerante

Este desvío temático nos sirve para regresar al asunto de los que no entienden porque sus opositores, de derecha o de izquierda, siguen viviendo en el planeta Tierra. Muy sencillo: porque entonces ellos tampoco seguirían en este planeta. Lo que nos define y lo que nos identifica como animales políticos son nuestras ideas y las de quienes no están de acuerdo con nosotros. Si no existe el otro no podemos existir nosotros. Podemos tener el poder sin límites, que es lo que quiere esa derecha o esa izquierda intolerante. Pero en ese momento, como Stalin, Hitler o Calígula, estamos totalmente solos, abandonados a nosotros mismos. Porque no tuvimos límites.

Fue el influyente demógrafo canadiense Nathan Keyfitz, a quien se le ocurrió calcular cual ha sido la población total del mundo en todos sus años de existencia. Partió de un dato totalmente científico, indiscutible. Empezó su cálculo con dos personas: Adán y Eva. Al final Keyfitz, después de incontables cálculos y anotaciones, llegó a la conclusión de que hasta el año 2017, no recuerdo la fecha y la hora que escogió para finalizar su cuenta, habían existido en el mundo, con toda seguridad, 108.470.690.115 personas. El demógrafo sin límites quiso ser especialmente contundente con esta cifra. Había muerto en 2010 pero dejó sus cálculos hasta 2050. No se conoce que haya calculado que no cabríamos en este planeta si nadie hubiera muerto por aquello de la “felicidad sin límites”.

