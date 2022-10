¿Cuál enemistad? Hailey Bieber y Selena Gomez sorprenden al posar juntas durante una gala

El presentador de “Call Her Daddy”, Alex Cooper, le preguntó a Bieber sobre el hecho de que la hayan llamado “rompehogares”. Ante lo que la modelo contestó que no salió con Justin Bieber mientras él estaba con Gomez y apuntó que esto no hacía parte de su carácter. .

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.