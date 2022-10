Exclusiva: Bob Woodward lanzará el audiolibro “The Trump Tapes” con ocho horas de entrevistas grabadas

“Explícame eso algún día, vale. Pero tal vez no sea algo malo. Los fáciles son los que a lo mejor no me agradan tanto o no me llevo tan bien”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.