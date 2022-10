Nuevos ajustes del IRS: cuánto dinero podrías obtener según tu salario

Alexandra Ferguson

(CNN) — La inflación puede hacer subir los precios, pero también podría ayudar a aumentar tu sueldo a partir del próximo año.

Gracias a los ajustes por inflación de los tramos del impuesto federal sobre la renta de 2023 y a otras disposiciones anunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) esta semana, una mayor parte de tu salario de 2023 podría estar sujeta a tasas impositivas más bajas que los de este año, y podrías deducir mayores cantidades de ingresos.

“Es muy probable que veas más en tu cheque de pago a partir de enero [debido a los ajustes de inflación del IRS, que] tienden a dar lugar a una menor retención para un determinado nivel de ingresos”, dijo Mark Luscombe, principal analista de impuestos federales de Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Dado que los cambios no se aplican hasta 2023, no tendrán ningún efecto en tu declaración de impuestos de 2022 que debe presentar a mediados de abril del próximo año.

Aquí están algunos de los grandes cambios que el IRS está haciendo:

Tramos del impuesto sobre la renta

Hay siete tasas impositivas federales diferentes a las que se gravan los ingresos: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%. Y el rango de ingresos sujetos a cada una de esas tasas se denomina tramo impositivo.

Cuanto más ganes, más alta será tu tasa “máxima”, es decir, la tasa a la que se grava tu último dólar.

Los ajustes por inflación del IRS suponen un aumento de aproximadamente el 7% en cada tramo.

A partir del año que viene, estas son las cantidades de ingresos que se aplicarán a cada tasa:

El 10% se aplica a los primeros US$ 11.000 de ingresos para los declarantes solteros (US$ 22.000 para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

El 12% se aplica a los ingresos superiores a US$ 11.000 (US$ 22.000 para los declarantes conjuntos) El 22% se aplica a los ingresos superiores a US$ 44.725 (US$ 89.450 para los declarantes conjuntos) El 24% se aplica a los ingresos superiores a US$ 95.375 (US$ 190.750 para declarantes conjuntos) El 32% se aplica a los ingresos superiores a US$ 182.100 (US$ 364.200 para declarantes conjuntos) El 37% se aplica a los ingresos superiores a US$ 578.125 (US$ 693.750 para declarantes conjuntos)

Deducción estándar

La deducción estándar, que la mayoría de los declarantes reclaman, aumentará en US$ 900 hasta los US$ 13.850 para los solteros y en US$ 1.800 hasta los US$ 27.700 para los matrimonios que presentan una declaración conjunta.

La deducción estándar es la cantidad de dólares que aquellos que no detallan las deducciones pueden restar de su ingreso bruto ajustable antes de que se aplique el impuesto federal sobre la renta.

Límites de aportación a la cuenta de gastos flexibles de salud

El año que viene se podrás aportar hasta US$ 3.050 a una cuenta de gastos flexible (FSA, por sus siglas en inglés), que puede cubrir algunos gastos sanitarios no cubiertos por el seguro médico. Ese dinero es deducible, por lo que reducirá la cantidad de impuestos que se descuentan de tu nómina. Si el plan de tu empleador también te permite trasladar las partes no utilizadas de la cantidad de su FSA, el traslado máximo permitido será de US$ 610, US$ 40 más que el máximo de este año.

Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC)

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) permite a los trabajadores con bajos ingresos conservar una mayor parte de su sueldo. Sin embargo, no recibirán el dinero hasta que presenten sus impuestos de 2023 a principios de 2024.

El IRS aumentó las cantidades máximas que se pueden reclamar para el EITC en aproximadamente un 7%.

Por ejemplo, un contribuyente con tres o más hijos que reúnan los requisitos podría obtener un EITC de hasta US$ 7.430 en 2023, en comparación con los US$ 6.935 de este año.

