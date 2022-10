James Corden rompe el silencio sobre lo sucedido en un restaurante que le prohibió regresar

“Me siento tan zen sobre todo el asunto. Porque creo que es una tontería”, dijo Corden. “Simplemente creo que no está a la altura de ninguno de nosotros. No va contigo. Sin duda es no es digno de tu publicación”.

“No hice nada malo, a ningún nivel”, dijo Corden al The New York Times, añadiendo que no habría cancelado la entrevista por la incomodidad de tener que hablar de ello.

En una entrevista con el diario The New York Times para promocionar su próxima serie de Amazon “Mammals”, Corden comentó que una comensal del restaurante en el que estaba cenando con la reportera del diario discutió con su camarera porque no le gustaban sus huevos.

