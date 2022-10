Biden no puede hacer mucho para reducir los precios de la gasolina. Pero una recesión puede

Los precios se desplomaron durante la Gran Recesión de 2008 y 2009. El precio promedio de un galón de gasolina regular alcanzó un récord de US$ 4,11 a principios de julio de 2008, según AAA. Seis meses después, tras el colapso de los mercados financieros, bajó un 61% a US$ 1,62. Durante la breve recesión del covid-19 en la primavera de 2020, los precios del petróleo en los mercados mundiales en realidad se volvieron negativos, aunque brevemente, en medio de una escasez de lugares para almacenar el crudo no utilizado.

