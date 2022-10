OPINIÓN | Elecciones de noviembre: para todo defensor de la democracia es clara la amenaza que significa Trump

Aun así, puede ser que Trump no pueda competir: los juicios en marcha solo auguran malas noticias para esos planes. Los tiempos judiciales no son los mismos que los políticos, y así debe ser en una democracia. Y más allá de estas palabras claras que emito sobre Trump, no le deseo a nadie que sea condenado si es inocente. Pero tampoco deseo que un culpable (que solo el sistema de justicia debe determinar con el debido proceso), quede impune y en libertad. Toda persona responsable debe, como dice la palabra misma, responder sobre sus acciones ante a ley: cueste lo que cueste.

Si los trumpistas (que constituyen la enorme mayoría de los republicanos) ganan en noviembre, tendrán delante de sí una autopista para que Trump sea el candidato y gane la presidencia de EE.UU. No necesitarán organizar un nuevo 6 de enero. No al menos para esta elección, pero sí estoy seguro de que lo volverían a intentar para la siguiente: todo autócrata —y Trump es un aspirante a autócrata— quiere mantenerse en el poder de por vida. Los autócratas se aman a sí mismos y el poder, pero siempre he pensado que aman más aun la posibilidad de tener un velorio de Estado y ser enterrados en el Panteón de los Héroes de la Patria: así es el amor a sí mismo.

La semana del 17 de octubre no solo fue mala para Trump, porque el Congreso lo ha citado a declarar. Si Trump no viera el riesgo jurídico real (porque debe declarar bajo juramento), estoy seguro de que iría encantado. Al fin y al cabo, le encanta la atención. La semana del 17 de octubre también fue muy grave para Trump porque la Corte Suprema –tres de los magistrados que la integran fueron designados por Trump– rechazó su pedido de intervenir en el juicio sobre los documentos retenidos en Mar-a-Lago y los jueces tomaron esa decisión de manera unánime. Por si eso fuera poco, lo más grave para Trump la semana pasada es que la fiscal estatal de Nueva York pidió por uno de sus múltiples juicios, congelarle US$ 250 millones. Y si hay algo que Trump parece querer más que a sí mismo, es su dinero.

