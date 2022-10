Un agente se reunió con la niña a la que ayudó a nacer en la frontera entre Estados Unidos y México

“Estaba azul, no respiraba y no respondía”, dijo Lott. “Rápidamente le administré compresiones torácicas, y después de unas cinco o seis, empezó a llorar. Ya estaba de rodillas, y simplemente me derrumbé. Recuerdo que me decía a mí mismo: ‘Solo sigue respirando bebé, solo sigue respirando, por favor’”.

