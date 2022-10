ANÁLISIS | Facebook se convirtió en Meta hace un año. Su sueño del metaverso se ve tan lejano como siempre

“La gente está confundida con lo que significa el metaverso. Si la empresa invirtiera entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año en este proyecto, esa confusión ni siquiera sería un problema. Simplemente se haría investigación y desarrollo tranquilamente y los inversores se centrarían en el negocio principal”, escribió Brad Gerstner, CEO de Altimeter Capital, accionista de Meta, en una carta abierta a Zuckerberg esta semana. Instó a Meta a “limitar sus inversiones en el metaverso a no más de US$ 5.000 millones al año con objetivos y medidas de éxito más discretos”.

