Las elecciones municipales de Nicaragua transcurrieron este domingo en medio de denuncias de arrestos e irregularidades

Además, en el 42% de los centros de votación observados por Urnas Abiertas, la ciudadanía denunció inconvenientes por no encontrarse en el padrón electoral. “En algunos casos, las personas que no aparecen en el padrón son agredidas y expulsadas de los centros de votación porque les indican que son golpistas, pues ‘solamente los opositores no aparecen en el padrón'”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.