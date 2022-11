Disney World aumenta los precios de las entradas por segunda vez en el año

Se pausan las nuevas ventas de Incredi-Pass, Sorcerer Pass y Pirate Pass. Pero los precios van a subir de la siguiente manera: Incredi-Pass subirá US$ 100 a US$ 1.399; Sorcerer aumentará US$ 70 a US$ 969; y el Pirate Pass subirá US$ 50 a US$ 749. Los precios de renovación de estos pases se ofrecen con descuento.

