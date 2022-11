Corona Capital 2022: guía completa para disfrutar el festival

Si vas en grupo, siempre tengan un punto de encuentro. En caso de que se tenga una emergencia o tu celular no tenga batería esto puede ayudarte a ubicar a tus amigos. Evita las aglomeraciones. Pero si no se tiene más remedio siempre ubica tu celular o cartera frente a ti o en una bolsa o cangurera que no pierdas de vista. El clima siempre es un factor que puede cambiar todo en un festival. Sé precavido y revisa el estado del tiempo. Asegúrate de llevar una chamarra térmica o un impermeable si hay pronósticos de lluvia. Revisa el mapa del evento y las zonas de salida, así como los estacionamientos disponibles. Tener un plan siempre puede ayudarte a ahorrar tiempo.

La agrupación estadounidense cerró su gira en México durante el primer día del festival con miles coreando las canciones nuevas y las del pasado. Gerard Way engalanado en un atuendo medieval lo entrego todo junto a Mickey Way, su hermano, Toro y Frank Iero. Se escucharon los acordes de su nueva melodia “The Foundations of Decay” para después dar paso a “I’m Not Okay (I Promise)” que fue coreada por los asistentes a todo pulmón.

