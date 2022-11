OPINIÓN | Por qué Putin podría querer una tregua ahora

Dicho esto, la historia demuestra que cualquier tipo de tregua con Putin a partir de las negociaciones no tendría sentido. Como observó Poroshenko: “Desde mi experiencia personal en la comunicación con Putin: punto número uno, por favor, no confíen en Putin”. Ciertamente, no se adherirá a ningún acuerdo si no se ajusta a su fin último de tomar el control de Ucrania.

El problema es que los rusos se han dado cuenta en gran medida de esta amenaza. “Los rusos parecen haberse adaptado a la presencia de las HIMAR [artillería suministrada por Estados Unidos] en el campo de batalla retirando sus grandes depósitos de munición fuera de su alcance”, me dijo en una entrevista Chris Dougherty, miembro principal del Programa de Defensa y codirector del Gaming Lab del Center for New American Security en Washington.

Nota del editor: David A. Andelman, colaborador de CNN, dos veces ganador del Premio del Club Deadline, es caballero de la Legión de Honor francesa, autor de “A Red Line in the Sand: Diplomacy, Strategy, and the History of Wars That Might Still Happen” y tiene un blog, Andelman Unleashed. Anteriormente fue corresponsal de The New York Times y CBS News en Europa y Asia. Las opiniones expresadas en este artículo le pertenecen únicamente a su autor.

