Mundial de Qatar 2022: ¿qué partidos se juegan hoy, 28 de noviembre? Horarios y enfrentamientos

(CNN Español) — Llega la segunda fecha de partidos de los Grupos G y H viene con partidos de Brasil, Suiza, Serbia, Camerún, Corea del Sur, Ghana, Portugal y Uruguay.

El primer partido del día será entre Camerún y Serbia, que están en el fondo de la tabla del Grupo G, luego de perder ante Suiza y Brasil, respectivamente, en la primera fecha. Cualquiera de los dos buscará sumar puntos para mantenerse vivos en el Mundial.

El segundo partido del día será el de Corea vs. Ghana. El primero suma un empate frente a Uruguay y está en el tercer lugar del Grupo H, por lo que intentará sumar tres puntos para aumentar sus posibilidades de clasificación a Octavos de final antes de su último encuentro en la fase de grupos. Por otra parte, Ganha llega con una derrota frente a Portugal que lo tienen en la última posición de la tabla del grupo, por lo que una derrota lo sacaría prácticamente del Mundial.

El tercer partido del día nos devuelve al Grupo G, esta vez con el juego entre Brasil, uno de los favoritos, que enfrentará a Suiza, segundo en la tabla, que buscará el liderazgo para su paso a la siguiente ronda. En este partido Brasil no contará con Neymar ni con Danilo por lesiones.

La última jornada del día será un partido entre Portugal y Uruguay, dos selecciones favoritas de este grupo, donde el equipo portugués llega con victoria y el protagonismo de Cristiano Ronaldo que busca consolidarse en el que posiblemente sería su último torneo.

Partidos de hoy, 28 de noviembre, en el Mundial de Qatar 2022

Estos son todos los partidos que tendrán lugar este 28 de noviembre y la hora a la que comenzarán:

Camerún – Serbia

Hora local en Qatar: 13:00 Estados Unidos: 5 a.m. (hora de Miami ) – 2 a.m. (horario del pacífico) México: 4 a.m. Colombia 5 a.m. Argentina: 7 a.m. España: 11:00 a.m.

Corea del Sur – Ghana

Hora local en Qatar: 16:00 Estados Unidos: 8 a.m. (hora de Miami ) – 5 a.m. (horario del pacífico) México: 7 a.m. Colombia: 8 a.m. Argentina: 10 a.m. España: 14:00 p.m.

Brasil – Suiza

Hora local en Qatar: 19:00 Estados Unidos: 11 a.m. (hora de Miami ) – 8 a.m. (horario del pacífico) México: 10 a.m. Colombia: 11 a.m. Argentina: 1 p.m. España: 17:00 p.m.

Portugal – Uruguay

Hora local en Qatar: 22:00 Estados Unidos: 2 p.m. (hora de Miami ) – 12 a.m. (horario del pacífico) México: 1 p.m. Colombia: 2 p.m. Argentina: 4 p.m. España: 20:00

