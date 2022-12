El pasajero de un crucero que fue rescatado del océano no está seguro de cómo cayó por la borda

“Puede que no me acerque a menos de tres metros del barandal, pero definitivamente estaría dispuesto a ir a otro crucero, porque realmente no pude ir a éste”, dijo a ABC.

El hombre luchó contra la confusión, el cansancio y una especie de criatura que estaba debajo. “Se me acercó muy rápido. Me sumergí y pude verlo. Y no era un tiburón, no creo. Pero tenía más bien una boca plana, y subió y golpeó una de mis piernas, y yo lo pateé con la otra pierna. Me asustó, sin saber qué era… todo lo que pude ver fue una aleta”, dijo a ABC.

