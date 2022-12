La histórica misión Artemis I concluye con el amerizaje de la cápsula Orion

La nave espacial termina el tramo final de su viaje, acercándose a la gruesa capa interna de la atmósfera terrestre después de atravesar 239.000 millas (385.000 kilómetros) entre la Luna y la Tierra. Está programada para amerizar a las 12:40 p.m. ET este domingo en el océano Pacífico frente a Baja California, en México. La NASA transmitirá la cobertura en vivo del evento a partir de las 11 a.m. ET del domingo.

