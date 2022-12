¿Necesitas realmente usar desodorante? Esto dicen los expertos

Antes de regresar de una campaña militar, se dice que Napoleón escribió a su mujer, Josefina Bonaparte, que volvería a casa en tres días y que no se lavara antes, según explicó Tristram Wyatt, investigador principal del departamento de Biología de la Universidad de Oxford, en “Smelling Your Way to Love”, episodio del 6 de diciembre del podcast de CNN, “Chasing Life with Dr. Sanjay Gupta”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.