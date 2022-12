Tras las críticas, Twitter restablece las cuentas de varios periodistas

El Twitter de Elon Musk suspende cuentas de periodistas de CNN, The New York Times y The Washington Post

Donie O’Sullivan de CNN, Ryan Mac de The New York Times, Drew Harwell de The Washington Post y otros periodistas que han seguido las noticias en torno a Musk en las últimas semanas fueron reincorporados a la plataforma este sábado temprano, después de que Musk publicara una encuesta en su cuenta de Twitter preguntando a los usuarios cuándo debería restablecer las cuentas. La encuesta de 24 horas concluyó el viernes por la noche con un 59% votando a favor de restaurar las cuentas “ahora” y un 41% a favor de restaurar las cuentas después de siete días. Se contaron más de 3,6 millones de votos, según la publicación.

