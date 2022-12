La verdadera historia de Santa Claus

A partir de eso, un estudioso episcopalista llamado Clement Clarke Moore escribió un poema para sus vástagos, titulado A Visit From St. Nicholas (la visita de San Nicolás). Hoy es más conocido como The Night Before Christmas (la víspera de Navidad).

Un arqueólogo desenterró sus huesos en 2005 y descubrió que Nicolás tenía la nariz rota, tal vez como consecuencia de la persistente persecución de los cristianos en esa época, explicó Adam C. English, autor del libro The Saint Who Would be Santa Claus (el santo que se volvería Santa Claus).

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.