Shania Twain habla sobre positivismo corporal y de posar en “topless” para la portada de su sencillo

Ahora bien, no es que eso haya llegado sin cierta introspección, dijo, pues tuvo que luchar contra algunas dudas sobre sí misma dado que sus “senos no son tan regordetes como solían ser. Tu piel no está tan tersa como antes”.

“Soy una mujer al final de sus 50 y no necesito esconderme detrás de la ropa. Ni siquiera puedo explicarte lo bien que se sintió hacer fotos de desnudos”, dijo. “Simplemente no me avergüenza mi nuevo cuerpo, ya sabes, como una mujer que está bien entrada en mi menopausia. Ni siquiera estoy emocional al respecto. Me siento bien con eso. Es realmente liberador”, añadió.

