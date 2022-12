Las mejores (y peores) tendencias de bienestar en TikTok durante 2022, según expertos

Lind ha sugerido caminar algunos kilómetros todos los días, pero si eso no es factible de inmediato para ti, comience poco a poco o distribuya la distancia a lo largo del día, dijeron tanto Wen como Joey Thurman, entrenador personal certificado y autor de “The Minimum Method: The Least You Can Do to Be a Stronger, Healthier, Happier You.”

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.