El medicamento contra el alzhéimer lecanemab logra la aprobación acelerada en EE.UU., entre preocupaciones de seguridad

Lecanemab, un anticuerpo monoclonal, no es una cura pero funciona uniéndose a la beta amiloide, un sello distintivo de la enfermedad de Alzheimer. A fines de noviembre, los resultados de un ensayo clínico de Fase 3 de 18 meses publicado en The New England Journal of Medicine revelaron que el lecanemab “redujo los marcadores de amiloide en la enfermedad de Alzheimer temprana y resultó en una disminución moderadamente menor en las medidas de cognición y función que el placebo a los 18 meses, pero se asoció con eventos adversos”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.