El príncipe Harry acusa a la “peligrosa” reina consorte Camila de filtrar historias reales a la prensa

“Probablemente haya mucha gente que, después de ver el documental y leer el libro, dirá, ¿cómo podrías perdonar a tu familia por lo que han hecho? La gente ya me ha dicho eso. Y dije que el perdón es 100% posible porque me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Por el momento, no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan a mí”, dijo el príncipe Harry.

“Nunca fue necesario llegar a este punto. He tenido conversaciones, he escrito cartas, he escrito correos electrónicos, y todo es simplemente, ‘No, esto no es lo que está pasando. Tú te lo estás imaginando’”, dijo.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.