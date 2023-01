Las cinco obras de arte que estuvieron —accidentalmente— expuestas al revés

The Art Newspaper descubrió que las “Cuatro mujeres de pescadores de Cadaqués”, de Dalí, colgaba boca abajo en una exposición de 1994 en la Hayward Gallery de Londres. Fue el falo el que los alertó: Dalí difícilmente lo hubiera hecho apuntar hacia abajo. Los críticos de arte de Londres no se habían dado cuenta. Tim Hilton, del diario The Independent, describió inocentemente la pintura surrealista al revés como “lo más destacado de la exposición”. Le preguntamos a Antoni Pitxot, uno de los amigos más cercanos de Dalí, quien dijo que el artista le había dicho que las tres formas rojas parecidas a cangrejos con las manos levantadas representan a mujeres remendando las redes de sus maridos. Sigue siendo un misterio por qué el título especifica confusamente “cuatro”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.