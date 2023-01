¿Por qué no pi? El coronavirus sigue mutando, pero nos quedamos en ómicron

Pero no es una solución perfecta, ya que no está estandarizada. Si le mencionas Kraken a alguien que no esté en Twitter, es posible que no sepa de lo que estás hablando.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.