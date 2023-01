Un niño de 6 años le disparó a una maestra de Virginia con el arma de su madre. La tragedia destaca la falta de leyes sólidas de almacenamiento seguro en todo el país

“Es importante enmarcar el problema no solo para que usted y su familiar estén seguros en su hogar, sino también para asegurarse de que las armas que posee no caigan en manos de personas que no deberían tenerlas y podrían usarlas para hacerle daño a otras personas”, dijo.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.