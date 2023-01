Alec Baldwin y otras celebridades acusadas de homicidio involuntario por una tragedia mortal

Durante una participación en 2019 en el podcast de Laura Cathcart Robbins, “The Only One in the Room”, Gayheart dijo: “Simplemente no quería vivir después de ese accidente”.

Según The New York Post, Broderick, quien quedó inconsciente y gravemente herido tras el accidente, enfrentaba cinco años de prisión por el cargo de conducción negligente. Lo hallaron culpable de esa acusación y lo multaron con US$ 175.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.