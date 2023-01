La respuesta de la familia real británica a las memorias del príncipe Harry es reveladora

Sin embargo, un portavoz del Palacio de Buckingham le dijo a CNN: “En vista de la ganancia inesperada de energía en alta mar, The Keeper of the Privy Purse (encargado de finanzas de la Corona) se comunicó con el primer ministro y el canciller para compartir el deseo del rey de que esa ganancia inesperada vaya a un bien público general, en lugar de a las arcas reales, a través de una reducción en la proporción del excedente de Crown Estate que financia la Subvención Soberana.”

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.