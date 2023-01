RESEÑA | ‘That ’90s Show’ es alta en nostalgia pero se queda a medias

Netflix no tiene una historia particularmente larga entre los sistemas de distribución de entretenimiento, pero sin duda ha sido agresivo a la hora de explotar el valor del nombre en antiguas producciones, reviviendo series como Full House y Gilmore Girls y reiniciando One Day at a Time.

(CNN) — El hecho de que That ’70s Show se estrenara hace 25 años es algo que realmente pertenece a la categoría de “El tiempo vuela”, envolviendo el más reciente intento de reavivar la franquicia en una bruma de nostalgia. Sin embargo, aunque hay humo aquí, no hay mucho calor, ya que un público de nueva generación poco inspirado contrarresta las actuaciones de la mayoría del elenco original, dejando That ’90s Show a medias.

