“Avatar: The way of water” supera los US$ 2.000 millones de taquilla mundial

“Avatar: The way of water” es la secuela de “Avatar”, la epopeya extraterrestre de Cameron de 2009, que sigue encabezando la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos, según Box Office Mojo.

(CNN) — Como ha ocurrido con frecuencia a lo largo de su inigualable carrera, James Cameron ha vuelto a hacer historia en el cine este fin de semana. Su esperada secuela “Avatar: The way of water” ha recaudado ya más de US$ 2.000 millones en todo el mundo, según informa Deadline.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.