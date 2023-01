Declaración de impuestos 2022 en EE.UU.: por qué tu devolución podría ser menor

El máximo que puedes aportar es US$ 3.650 para cobertura individual o US$ 7.300 para cobertura familiar. Cualquiera que tuviera 55 años o más a fines de diciembre puede contribuir otros US$ 1.000.

Sin embargo, si tus ingresos superan los US$ 78.000 (o US$ 129.000), no puedes acceder a ninguna deducción.

Pero si tienes acceso a un plan y tus ingresos son más altos, las matemáticas son diferentes. Puedes obtener una deducción parcial si tu AGI modificado es superior a US$ 68. 000 pero inferior a US$ 78.000 (superior a US$ 109.000 pero inferior a US$ 129.000 si presentas una declaración conjunta).

El EITC también está disponible para los trabajadores sin hijos que califiquen en las condiciones. Pero el monto del crédito para alguien en este grupo es de solo US$ 560 para 2022. Eso es casi US$ 1.000 menos que los US$ 1.502 que se les permitió reclamar en 2021 como resultado de una mejora de un año que formaba parte del American Rescue Plan.

En tu declaración de 2022, por ejemplo, podrás reclamar un máximo del 35 % de hasta US$ 3.000 en gastos para una persona, o hasta US$ 6.000 en gastos para dos o más personas. Es un crédito no reembolsable, lo que significa que solo puedes reclamarlo si tiene una obligación tributaria federal sobre la renta que compensar.

Y la parte del crédito tratada como reembolsable, lo que significa que se paga incluso si no debes ningún impuesto federal sobre la renta, tiene un tope de US$ 1.500, y solo está disponible para aquellos con ingresos del trabajo de al menos US$ 2.500.

