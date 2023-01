Todo lo que hay que saber sobre el atuendo de Kylie Jenner con una cabeza de león

Pero para Roseberry, si el atuendo causa terror, está cumpliendo su función. “Inferno, Purgatorio, Paradiso: Uno no puede existir sin el otro”, concluye en las notas del desfile. “Es un recordatorio de que no existe el cielo sin el infierno; no existe la alegría sin la tristeza; no existe el éxtasis de la creación sin la tortura de la duda”.

